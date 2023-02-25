В петербургском университете ИТМО создали омолаживающий крем из паутины

В ИТМО разработали омолаживающий крем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уникальный крем из паутины создали в петербургском университете ИТМО. Ученые вуза сумели извлечь белки из выделений пауков-птицеедов и шелкопрядов. Полученные образцы увеличивают скорость регенерации и образования новых клеток кожи благодаря стимуляции процессов.

- Стартап SilkIns разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, помогая заживлять порезы и устранять дефекты кожи, в том числе акне за одну-две недели, - пишут РИА Новости.

Сейчас создатели занимаются получением патента, а после собираются открыть производственную лабораторию. После этого компонент из паучьего белка будут продавать отечественным косметическим компаниям. Сроки начала продаж омолодительного крема пока неизвестны.