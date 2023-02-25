Полиция проводит проверку после драки учеников в школе в Петербурге

Полиция проверяет обстоятельства драки в школе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские проводят проверку обстоятельств драки в школе, после которой ученик седьмого класса попал в больницу. По словам матери, которая написала заявление в правоохранительные органы, ее сына побил другой семиклассник.

- 20 февраля в полицию Московского района поступило заявление от женщины, которая сообщила, что в одной из школ ее сына избил сверстник, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А 22 февраля из больницы в полицию поступила информация о госпитализации подростка 2009 года. По этому факту было начато разбирательство. А вскоре в полицию поступило и второе заявление, его подала мать другого школьника.

Теперь в конфликте двух подростков разбираются правоохранительные органы.