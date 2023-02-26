Ураганный ветер продержится в течение 26 февраля в Петербурге

Сильный ветер нагрянет в Петербург в воскресенье, 26 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ураганный ветер обещают в воскресенье, 26 февраля в Петербурге. По информации спасателей МЧС, сильные порывы стихии продержатся с 9 часов утра до полудня. Прохладнее всего будет у Финского залива, где будет дуть с силой до 19 метров в секунду. В самом городе стихия немного сжалится над людьми.

- По информации метеорологов, 26 февраля, начиная с 9 утра до 12 часов дня, местами в Северной столице ожидается усиление северо-восточного и северного ветра с порывами до 15 метров в секунду, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Спасатели просят теплее одеваться, а также не гулять на льду в такую неблагоприятную погоду – он может просто разрушиться из-за ветра. В воскресенье на особом контроле будут рыбаки. Что касается остальных составляющих погоды, то будет небольшой минус, а также город слегка присыплет снежком.