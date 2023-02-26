Небольшой мороз, ветер и снег обещают в Петербурге в воскресенье, 26 февраля

Снег, морозец и сильный ветер будут господствовать 26 февраля в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Небольшой мороз, сильный ветер и снег ожидают в Петербурге в воскресенье, 26 февраля. Все из-за северной части циклона, который в том числе накроет и Тверскую область. Об этом пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. Как говорит синоптик, температура в последний день масленичной недели составит от минус 2 до минус 4 градусов по Цельсию. Погода будет облачной.

- В Ленобласти будет чуть холоднее, до минус 6 градусов, - уточняет Михаил Леус. – В Петербурге будет дуть северо-восточный с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет в течение дня и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Что касается погоды на понедельник, 27 февраля, то снега практически не будет. Кроме этого ночью температура опустится чуть ниже минус 10 градусов. А вот днем, внимание, появится солнце! Оно прогреет воздух до минус 3 градусов.