Незнакомец напоил двух девочек и надругался над ними в бизнес-центре Петербурга

Петербуржец совратил двух девочек в бизнес-центре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга ищет незнакомца, совратившего двух девочек 10 и 11 лет в бизнес-центре на Гельсингфорской улице. По информации источника АН «Оперативное прикрытие», все произошло вечером 25 февраля. Школьницы заявляют, что сидели в офисе. Там 24-летний парень якобы закапал им в нос неизвестное вещество. От него девочкам стало плохо, и они потеряли сознание. Их обеих госпитализировали в больницу с отравлением токсичным веществом. Одна из них до сих пор лежит в стационаре. Позже родители детей сообщили в полицию, что над ними надругались, пока те были в беспомощном состоянии.

- В совершении преступления подозревают 24-летнего жителя Выборгского района. Мужчину объявили в розыск, - отмечает источник.

К слову, предполагаемого растлителя девочек ранее дважды судили за кражу, и еще один раз за хранение наркотиков. Нового уголовное дело пока не возбуждали, по факту заявления родителей девочек проводят проверку.