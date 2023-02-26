Количество работников в простое в Петербурге сократилось до четырех тысяч

Число рабочих в простое в Петербурге резко сократилось за начало 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество работников в простое в Петербурге резко сократилось за первые два месяца 2023 года. Сейчас таких чуть больше четырех тысяч человек на 45 заводах и фабриках и других предприятиях города. Для сравнения, в конце декабря 2022 года с простоем мирились 7,6 тысячи работников на 62 объектах труда. Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по труду и занятости Северной столицы, ситуация улучшается день за днем.

- Однако по данным Петростата, всего в четвертом квартале 2022 года в простое в Петербурге были 13,5 тысячи человек, как по вине работодателя, так и по причинам, не зависящим от предприятия или работника, - уточняют в издании.

К слову, в соседней Ленобласти в четвертом квартале 2022 года простой затронул 6 798 работников. При этом в отпуск без сохранения зарплаты отправили почти 42 тысячи человек. Для сравнения, за этот же период в Петербурге в вынужденный отпуск отправилась 151 тысяча рабочих.