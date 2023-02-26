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НовостиЗвезды26 февраля 2023 10:20

Петербург не вошел даже в десятку самых культурных городов России

Северная столица расположилась на 13 месте в исследовании ВШЭ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Петербург занял 13 место в спсике культурных городов России.

Петербург занял 13 место в спсике культурных городов России.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался на 13 месте в списке самых культурных городов России. Об этом говорится в исследовании экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ). Ученые изучали, насколько часто жители того или иного региона посещают культурные объекты, и насколько эти места вообще доступны каждому желающему. Оказалось, что лучше всего ситуация обстоит в Петрозаводске, Белгороде и Томске. А вот неофициальная культурная столица России, как еще называют Петербург, разочаровала исследователей.

- Жители мегаполисов сейчас больше заняты карьерой. У них слишком большой выбор культурных благ, они ими пресыщаются, поэтому реже пользуются ими, - цитируют ученых «Известия».

Что касается Москвы, то там с окультуриванием дела еще хуже. Эксперты ВШЭ поместили столицу России на 28 место. Так что позиция Петербурга уже не кажется столь обидной.