Трамвай слетел с рельсов в Красносельском районе Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Трамвай слетел с рельсов на Петергофском шоссе на юго-западе Петербурга. Фотографиями с места происшествия начали делиться в соцсетях. На них видно, как трамвай-бедолагу эвакуируют с помощью спецтехники. На месте дежурят аварийные бригады. Маршруты двух трамваев вынужденно поменялись, пассажиры массово пересели на автобусы.

- Движение трамвая №36 полностью остановлено, трамвай №60 может проехать только в сторону Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ), - написал свидетель инцидента в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

В «Организаторе перевозок» добавили, что у трамвая сошел один из вагонов. Случилось это на улице Десантников. Из-за этого трассу трамвая №60 изменили, теперь он идет от ЛЭМЗ по своей дороге и далее от улицы Доблести по проспекту Стачек. А вот в обратном направлении движение осуществляется от Северной верфи и далее по всему привычному маршруту.