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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 12:03

11-летняя девочка умерла в доме-интернате для инвалидов в Приозерске

Известно, что она страдала множеством болезней
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
11-летний ребенок погиб в доме-интернате для инвалидов в Ленобласти.

11-летний ребенок погиб в доме-интернате для инвалидов в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Загадочную смерть 11-летней девочки сейчас расследуют в Ленобласти. Она была пациенткой дома-интерната для инвалидов в Приозерске. По словам источника АН «Оперативное прикрытие», труп ребенка нашли в палате утром 25 февраля. Ей вызвали скорую помощь, но реанимировать ее не смогли. По предварительной информации, следов насилия на теле ребенка не нашли.

- Не исключено, что девочку парализовали. Она страдала множеством недугов, - уточняет источник, близкий к правоохранительным органам.

Добавим, что сейчас трагедией занимается СК. Проводится проверка. Уголовное дело по факту смерти ребенка не возбуждали.