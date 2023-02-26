Пожар площадью в 100 «квадратов» произошел на заводе «Химик» в Ленобласти

Склад завода "Химик" горел в Луге. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Мощный пожар произошел на заводе АО «Химик» в Лужском районе Ленобласти. По данным ГУ МЧС России по 47 региону, огонь заметили в 14:00. На место тут же вызвали пожарных. Огонь успел распространиться на 100 квадратных метров. Известно, что это предприятие выпускает товары с бытовой химией. Однако никто не уточняет, были ли на горящем складе опасные объекты. В итоге все закончилось благополучно.

- Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Тушили огонь силами части «Леноблпожспаса» и пожарных частей МЧС России. К 15:00 пожар удалось локализовать, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Спасатели МЧС отчитываются, что пострадавших в происшествии нет. Причины пожара выясняют специалисты.

- На месте работали дежурные смены, всего 24 человека и шесть единиц техники, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.