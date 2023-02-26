Мажора на BMW задержали после погони с 36 выстрелами на КАД

19-летний лихач удрал от сотрудников ГИБДД на КАД в Петербурге. Его остановили только 36 выстрелов. Фото: vk.com/dorinspb

19-летний студент устроил гонки с сотрудниками ГИБДД на КАД в Петербурге. В этой погоне полицейским пришлось 36 раз выстрелить, чтобы в итоге все-таки задержать лихача. По информации «Дорожного инспектора», в какой-то момент молодой человек гнал чуть ли не под 200 километров в час. В итоге на развязке с Софийской улицей его навыки дали сбой, и он влетел в отбойник. Новенький BMW превратился в простреленный хлам, а горе-водитель получил травмы. Оправдания парня звучат как минимум забавно.

По машине неоднократно попали из боевого оружия. Фото: vk.com/dorinspb

- Да я не видел и не слышал (требования. – Прим.ред.). Моя ошибка, что не остановился. Согласен. Машину отец купил за то, что я сын его, - сказал задержанный водитель.

В отношении 19-летнего студента составили три административных протокола за неповиновение сотрудникам полиции, оставление места ДТП и тонировку. Кроме этого его хотят привлечь к уголовной ответственности за применение насилия в отношении инспекторов. Автомобиль увезли на спецстоянку, а за парнем в итоге приехали родители.