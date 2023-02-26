Восьмилетняя девочка пострадал в ДТП с пьяным водителем «Дастера» на ЗСД

В Петербурге на ЗСД пьяный водитель "Дастера" влетел в уборочную технику, пострадала восьмилетняя девочка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в «Рено Дастере» на ЗСД. Водитель машины оказался пьяным. Авария произошла в воскресенье, 26 февраля, в 16:23 на 19-м километре платной скоростной трассы. 47-летний водитель в какой-то момент не смог сориентироваться на дороге и влетел в стоящую спереди уборочную технику. В итоге маленькой пассажирке понадобилась скорая помощь.

- Водитель прошел экспертизу, которая подтвердила наличие у него алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде, это часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Какие травмы получила девочка, пока не уточняется. Полиция проводит проверку по факту ДТП. Пока что водителю грозит лишение прав на срок до двух лет.