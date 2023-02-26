Полиция задержала группу подростков от 14 до 17 лет из-за драки в ТРЦ «Галерея»

Группу подростков задержали из-за драки с последователями "ЧВК Редан" в ТРЦ "Галерея" в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Петербурга впервые прокомментировала драку подростков в ТРЦ «Галерея» - задержана группа молодежи в возрасте от 14 до 17 лет. Точное число участников потасовки не сообщается, зачинщиков и их жертв доставили в отделы МВД для разбирательства. Как рассказали spb.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, драка началась около 15:00 в воскресенье, 26 февраля. Она быстро приобрела массовый характер, поэтому вход в ТРЦ временно закрыли, а внутрь запустили бойцов ОМОН.

- В результате конфликта группа подростков напала на сверстника. В полицию доставили предполагаемых участников конфликта в возрасте от 14 до 17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, - уточнили в полиции.

Добавим, что ранее СК отчитался, что возьмет расследование уголовного дела на себя. По предварительной информации, пострадавшим в драке был юноша в черной одежде с изображением паука и цифрой 4. Такие носят последователи новой субкультуры «ЧВК Редан», основанной на аниме-сериале. Если «редановцы» во всей России поначалу кошмарили всех им неугодных, то теперь уже на них объявили охоту – их выслеживают и избивают группами.