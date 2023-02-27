Солнечная и теплая погода ждет Петербург 27 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима в Санкт-Петербурге подходит к концу. Причем, как календарная, так и метеорологическая. В понедельник, 27 февраля 2023 года, в Северной столице будет солнечно, а температура воздуха начнет постепенно расти. Пока что отметка на термометре будет еще ниже нуля, но это ненадолго. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду Северной столицу окажет влияние вытянувшийся с юго-запада гребень антициклона. В такой ситуации, при переменной облачности, обойдется без существенных осадков, а температура будет активно расти, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в городе будет держаться в переделах 2-4 градусов ниже нуля, по Ленинградской области от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду.

Уже во вторник придут небольшие осадки и начнется оттепель.