Две бани сгорели в Петербурге в ночь на 27 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 27 февраля 2023 года в Санкт-Петербурге сгорели сразу две бани. Пожары произошли в разных районах - один в Красносельском, второй в Петродворцовом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Первое сообщение о возгорании поступило за полчаса до полуночи. Пожар произошел в доме 8 по улице Связи. В бане размером 4 на 11 метров, в помещении парной обгорело потолочное перекрытие на площади двух квадратных метров, - рассказали спасатели.

Десять спасателей и две пожарные машины потушили огонь в течение часа. Пострадавших нет.

Второе возгорание случилось в половину второго часа ночи в доме 18А по Ропшинскому шоссе. Полностью сгорела баня 2 на 3 метра. Пострадавших также нет.

Причины пожаров предстоит выяснить специалистам.