Заброшенный дом сгорел в Приморском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 27 февраля 2023 года в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар, уничтоживший заброшенный дом. Сообщение о возгорании поступило в третьем часу ночи, горело здание на Новой улице. Об этом рассказали в главном управлении МЧС по Северной столице.

- В 2:51 часов поступило сообщение о пожаре в доме 6В на Новой улице в Приморском районе. В одноэтажном неэксплуатируемом доме размером 6 на 12 метров происходило горение обстановки на площади 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место выехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Они боролись с огнем в течение часа и в итоге потушили пожар.

Сведения о пострадавших не поступали. Причину возникновения пожара предстоит установить специалистам.