Велосипедная дорожка соединит «Газпром Арену» и «Лахта Центр»

Роликовые и велодорожки могут соединить «Лахта Центр» и «Газпром Арену» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стадион "Газпром Арена" и "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге собираются соединить велосипедной и роликовой дорожками. Территорию между двумя важными точками города планируется активно развивать, создав между ними пешеходную прогулочную зону. Об этом рассказала председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина на официальном сайте футбольного клуба.

- Мы хотим, чтобы пространство являлось новой визитной карточкой города. У нас большие планы на развитие территории рядом со стадионом, - поделилась Илюхина.

Так, помимо того, что стадион и небоскреб соединят дорожки для роллеров и велосипедистов, на территории пространства "Флагшток" собираются увеличить площадь катка до 22,5 тысяч квадратных метров. Таким образом он станет самым большим в мире.