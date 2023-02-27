1 марта в Петербург вернется морозная погода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Весна уже на пороге. Однако в Санкт-Петербурге теплая погода установится еще не скоро. В последний день календарной зимы, 28 февраля 2023 года, в городе ожидается оттепель до плюс 2 градусов, но уже 1 марта вновь подморозит. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- 1 марта в Санкт-Петербурге снова подморозит, а 2 и 3 марта опять небольшая оттепель, - сообщил синоптик.

Оттепель задержится ненадолго. К выходным в городе на Неве опять станет холодно, вернется климатическая зима. Температура воздуха опустится ниже ноля градусов. Ожидается, что такая погода продержится где-то до середины марта, после чего уже начнет теплеть.