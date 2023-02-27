Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге

Двухлетняя девочка отравилась витаминами в Веселом Поселке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи детской больницы спасают маленького ребенка, который отравился витаминами. Девочка двух с половиной лет съела слишком много таблеток, после чего ей стало плохо. Инцидент произошел 25 февраля 2023 года в Веселом поселке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около пяти часов вечера 25 февраля в Детскую больницу №5 имени Филатова медики скорой помощи привезли двухлетнюю девочку. Ее госпитализировали с острым отравлением витаминами и магнием из квартиры на улице Дыбенко, - рассказал источник.

Известно, что ребенок по недосмотру матери съел около 40 таблеток витаминов, после чего ему стало плохо. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.