Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 февраля 2023 7:37

Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге

Девочка съела слишком много таблеток по недосмотру родителей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Двухлетняя девочка отравилась витаминами в Веселом Поселке

Двухлетняя девочка отравилась витаминами в Веселом Поселке

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи детской больницы спасают маленького ребенка, который отравился витаминами. Девочка двух с половиной лет съела слишком много таблеток, после чего ей стало плохо. Инцидент произошел 25 февраля 2023 года в Веселом поселке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около пяти часов вечера 25 февраля в Детскую больницу №5 имени Филатова медики скорой помощи привезли двухлетнюю девочку. Ее госпитализировали с острым отравлением витаминами и магнием из квартиры на улице Дыбенко, - рассказал источник.

Известно, что ребенок по недосмотру матери съел около 40 таблеток витаминов, после чего ему стало плохо. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.