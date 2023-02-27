Участок трассы М-11 под Новгородом открыли после массового ДТП с участием более 40 автомобилей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Новгородом восстановили движение по федеральной трассе М-11, где накануне 26 февраля 2023 года произошло массовое ДТП с участием более 40 автомобилей. Из-за этого ЧП дорога была перекрыта около 12 часов. Об этом 27 февраля пишет ТАСС со ссылкой на оператора трассы "Объединенные системы сбора платы".

- Организован перепуск движения на участке трассы М-11 в Новгородской области. Дорогу открыли для всех участников, но движение на отрезке, где была авария, будет осуществляться по встречке: одна полоса - в направлении Санкт-Петербурга, другая - в направлении Москвы, - сообщили в пресс-службе.

Движение уже восстановлено, но для того, чтобы убрать все последствия жуткой аварии, специалистам потребуется еще несколько часов.

Напомним, что столкновение автомобилей произошло в 11 часов утра 26 февраля. Сначала встретились два грузовика, после в них влетел автомобиль "Рено", следом начали врезаться и другие машины. В итоге погиб 1 человек и 14 пострадали.