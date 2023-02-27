Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 8:20

Санаторий «Белые ночи» в Петербурге продали за 1,75 млрд рублей

Покупателем стала компания «СОГАЗ-недвижимость»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге санаторий «Белые ночи» купит «СОГАЗ-Недвижимость»

В Петербурге санаторий «Белые ночи» купит «СОГАЗ-Недвижимость»

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санаторий "Белые ночи", который находится в Курортном районе Санкт-Петербурга, передачи в частные "руки". Новым владельцем санатория стала компания ООО "СОГАЗ-недвижимость". Объект был продан за 1,75 миллиард рублей. Об этом 27 февраля 2023 года сообщает издание "Коммерсантъ".

- Спрос на оздоровительный отдых в регионе растет, но для того, чтобы сократить срок окупаемости инвестиций, покупателю потребуется провести реновацию пансионата, - пишет издание.

Санаторий в Сестрорецке был выставлен на торги в рамках программы приватизации имущества Петербурга. Это комплекс из 14-ти зданий общей площадью в 46,6 тысяч квадратных метров. Эксперты отмечают, что стоимость сделки оказалась адекватной с учетом того, что новому владельцу придется еще вкладываться в реновацию пансионата.