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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 8:37

Суд арестовал мужчину за попытку поджога склада Росгвардии в Петербурге

Также на его счету поджоги автомобилей полиции
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Суд арестовал серийного поджигателя полицейских машин в Петербурге

Суд арестовал серийного поджигателя полицейских машин в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд арестовал серийного поджигателя полицейских автомобилей. Мужчину задержали 25 февраля 2023 года. Помимо поджогов автомобилей на его счету также неудавшийся поджог складского помещения, которое принадлежит Росгвардии. Об этом 27 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд рассмотрел ходатайство об аресте обвиняемого. Известно, что в ночь на 19 января мужчина разбил окно складского помещения Росгвардии, влил внутрь горючую жидкость, но поджечь ее не успел. Ущерб оценивается в 57,8 тысяч рублей, - рассказали в суде.

Известно, что ранее мужчина уже поджог два автомобиля полиции, а также пытался поджечь еще один.

Сам обвиняемый на суде против ареста не возражал. Его отправили под стражу до 19 апреля.