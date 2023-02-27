Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 8:55

Беглов назвал идеальное место для строительства делового центра Петербурга

Беглов назвал оптимальным местом для делового центра Петербурга территорию у «Лахта Центра»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Беглов: "Лахта Центр" идеально вписался в небесную линию.

Беглов: "Лахта Центр" идеально вписался в небесную линию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Территория у «Лахта Центра» - оптимальный вариант для развития делового центра Петербурга. Так считает губернатор города на Неве Александр Беглов. По словам главы города, шпиль высотки идеально вписался в общий вид Северной столицы.

- Шпиль «Лахта Центра» удачно вписался в нашу знаменитую небесную линию. Исторически ее разрешалось «протыкать» легкими тонкими конструкциями — башням, шпилям, куполам с крестами, - заявил Беглов в интервью изданию «Деловой Петербург».

Губернатор отметил, что в районе парка 300-летия создается новый морской фасад города. Кроме общественного пространства с пристанью парусника «Полтава», центром водных видов спорта, общей велодорожкой и прочим, планируется деловое развитие территории.

Уже заявлены планы по строительству новых башен, которые будут еще выше нынешней. А в Левашово строится новый международный аэропорт деловой и гражданской авиации.

- Оптимальный вариант для делового центра Петербурга – рядом с «Лахта Центром», - уверен Беглов.