Беглов назвал идеальное место для строительства делового центра Петербурга

Беглов: "Лахта Центр" идеально вписался в небесную линию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Территория у «Лахта Центра» - оптимальный вариант для развития делового центра Петербурга. Так считает губернатор города на Неве Александр Беглов. По словам главы города, шпиль высотки идеально вписался в общий вид Северной столицы.

- Шпиль «Лахта Центра» удачно вписался в нашу знаменитую небесную линию. Исторически ее разрешалось «протыкать» легкими тонкими конструкциями — башням, шпилям, куполам с крестами, - заявил Беглов в интервью изданию «Деловой Петербург».

Губернатор отметил, что в районе парка 300-летия создается новый морской фасад города. Кроме общественного пространства с пристанью парусника «Полтава», центром водных видов спорта, общей велодорожкой и прочим, планируется деловое развитие территории.

Уже заявлены планы по строительству новых башен, которые будут еще выше нынешней. А в Левашово строится новый международный аэропорт деловой и гражданской авиации.

- Оптимальный вариант для делового центра Петербурга – рядом с «Лахта Центром», - уверен Беглов.