Спрос на покупку жилья бизнес-класса в Петербурге сократился на 23%

В Санкт-Петербурге спрос на покупку жилья бизнес-класса сократился на 23% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в прошлом году упал спрос на покупку жилья бизнес-класса. Спад в 2022 году произошел на 23 процента по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Так, на первичном рынке недвижимости бизнес-класса в прошлом году было продано 2,9 тысяч квартир.

- При этом, за 2022 год средневзвешенная цена выросла на 18 процентов и составила 362 тысячи рублей за квадратный метр. Также количество квартир в продаже на первичном рынке увеличилось на шесть процентов, - говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что на снижение спроса повлияли геополитические события и экономическая неопределенность в стране. Также произошла переориентации части покупателей с рынка бизнес-класса на рынок массового жилья: улучшение качества объектов эконом-класса повысило их привлекательность благодаря более низким ценам.