Полиция задержала двух мужчин за избиение и похищение человека в багажнике в Петербурге

Полицией задержаны злоумышленники, похитившие мужчину в Кировском районе Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух человек, которые похитили мужчину ради 10 тысяч рублей. Инцидент произошел накануне ночью 26 февраля 2023 года в Кировском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В половине третьего ночи 26 февраля два человека напали на 29-летнего мужчину у дома 8/1 по Дачному проспекту. Они избили жертву, после чего насильно посадили его в багажник автомобиля марки "Инфинити", - рассказали в полиции.

Спустя время преступники связались с сестрой похищенного мужчины и потребовали передать им 10 тысяч рублей, которые якобы задолжал ее брат. После того, как женщина отдала деньги, мужчину отпустили на улице Десантников. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами в больницу.

В тот же день сотрудники дорожной полиции установили автомобиль, на котором похитили мужчину. Вскоре был задержан 37-летний житель Череповца, а спустя час и его 31-летний подельник. По данному факту принято процессуальное решение.