Движение машин ограничат в четырех районах Петербурга с 1 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 марта 2023 года ограничат движение транспорта в четырех районах города. Это связано с различными ремонтными или строительными работами. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 1 по 10 марта в Адмиралтейском районе ограничат проезд по Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов. В Выборгском районе по 29 апреля будет ограничено движение по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта, - сообщили в инспекции.

С 1 марта по 25 мая в Невском районе полностью закроют проезд по Якутской улице от улицы Крыленко до Кудровского проезда. В это время на участке будет проходить реконструкция теплосети.

Больше всего ограничений запланировано во Фрунзенском районе. Так, до конца весны закроется проезд по Карпатской улице от Малой Балканской улицы до улицы Олеко Дундича. Также по 11 марта будет закрыт сквозной проезд по Бухарестской улице, а по 8 июня ограничено движения транспорта по Бухарестской улице от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы.