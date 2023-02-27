МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 28 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды. В последний день зимы, 28 февраля 2023 года, в Северной столице поднимется сильный ветер. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Об этом горожан предупредили в управлении МЧС по городу на Неве.

- 28 февраля в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Помимо того, что поднимется сильный ветер, 28 февраля также придет оттепель. Температура воздуха перевалит через отметку в ноль градусов и поднимется до плюс 1-2 градусов. Ко всему прочему ожидается небольшой снег.

1 марта в Петербурге снова подморозит, а 2 и 3 числа снова наступит непродолжительная оттепель.