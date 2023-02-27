Около 1,6 тонны опасных отходов собрала экологическа служба в Петербурге за неделю

Около 1,6 тонны опасных отходов собрано экологическими службами за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге экологические службы за минувшую неделю собрали порядка 1,6 тонны опасных отходов. С 20 по 26 февраля 2023 года в службу поступило более 350 обращений от горожан. Об этом рассказали в комитете по природопользованию.

- Специалисты выполнили 37 выездов, из них 36 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. Собрано 0,1 килограмм ртутьсодержащих отходов и один технический термометр, - сообщили в Смольном.

Помимо этого жители города сдали на утилизацию почти 600 килограммов батареек и аккумуляторов, 324 килограмма люминесцентных 18 килограммов светодиодных ламп. Также на переработку принято 194 килограмма старых покрышек, 191 килограмм бытовой и оргтехники.

Напомним, что в городе работает мобильная экологическая дежурная служба. Обратиться в нее можно круглосуточно по телефону 417-59-36.