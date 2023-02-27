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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:44

Суд отказался признать незаконным разрешение на строительство Академии танца Бориса Эйфмана в Петербурге

Административный иск рассматривал Куйбышевский районный суд
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Суд отказался признать незаконным разрешение на строительство Академии танца Бориса Эйфмана в Петербурге

Суд отказался признать незаконным разрешение на строительство Академии танца Бориса Эйфмана в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжаются суды по поводу частичного сноса Дома Басевича, а также строительства комплекса для Академии танца Бориса Эйфмана. Так, 27 февраля 2023 года Куйбышевский районный суд рассмотрел административный иск от градозащитников к Службе государственного строительного надзора и экспертизы города, в котором истцы просили признать незаконным разрешение на строительство комплекса. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд рассмотрел административное дело по иску о признании незаконным разрешения на строительство комплекса зданий для Академии танца Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской улице. Суд административным истцам отказал, - сообщили в пресс-службе судов.

Напомним, что также ранее суд признал законным решение о сносе Дома Басевича. Однако градозащитники продолжают оспаривать это решение.