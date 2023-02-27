Рейсы «Сапсана» и «Невского экспресса» отменят из-за ремонта путей между Петербургом и Москвой

В апреле между Петербургом и Москвой отменят часть "Сапсанов". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поезда «Сапсан» и «Невский экспресс» перестанут ходить в апреле из-за капитального ремонта на участках железной дороги между Петербургом и Москвой. Работы пройдут на перегоне Бушевец-Академическая, на станции Подсолнечная и на участке Крюково-Москва. Об этом предупреждает пресс-служба РЖД.

- Отменяются поезда № 768 и № 770, курсирующих из Москвы в Санкт-Петербург, а также поезд № 759, следующий из Санкт-Петербурга в Москву в период с 3 по 27 апреля 2023 года - говорится в сообщении.

Всего под отмену в измененном расписании попадают почти пять десятков рейсов.

Поезда продолжат ходить только по определенным дням. Пассажирам советуют внимательно ознакомиться с расписанием «Сапсана» и «Невского экспресса» в апреле. Это можно сделать на сайте Октябрьской железной дороги или в справочной службе РЖД: 8 800 775-00-00.

Работы проведут на перегоне Бушевец – Академическая, на станции Подсолнечная и на участке Крюково – Москва.