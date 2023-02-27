18 детей пропали за длинные февральские выходные в Петербурге и Ленобласти

На длинных выходных в Петербурге и Ленобласти пропало 18 детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за длинные февральские выходные пропали без вести 18 детей. Это произошло в период с 23 по 26 февраля 2023 года. Так, в Петербурге пропавшими числятся 11 человек, а в Ленинградской области - семь. В основном это подростки. Об этом 27 февраля пишет "Мойка78".

- 23 февраля в Петербурге пропали трое школьников. Девочка 17-ти лет, а также мальчик и девочка 15 лет. Еще трое подростков в возрасте от 13 до 16 лет пропали в Ленобласти, - пишет издание.

24 февраля в Петербурге пропал 17-летний подросток, а в Ленобласти две 14-летние девочки и одна 15-летняя. На следующий день в Петербурге пропали четверо детей. Двое из них подростки. А в одном в полицию обратился мужчина и сказал, что его 25-летняя родственница взяла его детей 2 и 3 лет на прогулку, но так и не вернулась.

26 февраля в Петербурге пропали еще трое подростков, а в Ленобласти пропала 15-летняя девочка.