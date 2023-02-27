Прокуратура Петербурга поймала Жилкомсервис на завышении счетов по ЖКХ

Жители дома в Адмиралтейском районе год переплачивали за услуги ЖКХ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Адмиралтейского района год переплачивали за услуги ЖКХ. Это выяснили сотрудники прокуратуры районной прокуратуры. Они установили, что местный Жилкомсервис включал в квитанции плату за несуществующую дополнительную услугу.

- В счетах числилась установка и содержание узла учета тепловой энергии. Услугу не согласовывали на собрании собственников, - заявили в прокуратуре.

Нарушение заметила жительница дома, расположенного на Английском проспекте. По ее обращению сотрудники прокуратуры выяснили, что в течение целого года — с января 2022 года по февраль 2023 года — происходила переплата по счетам за ЖКХ. Теперь Жилкомсервис обязали провести перерасчет и исправить все нарушения.

Напомним, что с начала 2023 года в Петербурге появилась новая единая квитанция ЖКХ. Документ включает в себя все пункты расходов за жилье — данные о помещении и собственнике, номере единого лицевого счета, таблицу с приборами учета и другие данные.