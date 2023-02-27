Белорусский аналог IKEA может открыться в Петербурге уже весной

Весной в Петербурге может открыться белорусская "Икея". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже весной нынешнего года в Петербурге может открыться белорусский аналог IKEA. Магазин сети Swed House планируют открыть в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в мае. Раньше здесь работала дизайн-студия IKEA, закрывшаяся год назад, после событий февраля 2022-го.

- Сейчас идут переговоры по заключению договора с ТРК. Плановое открытие магазина состоится в мае этого года, - пишет «РБК-Петербург».

Открытие магазина в Петербурге произойдет вслед за Москвой, где «Шведский дом», как переводится название фирмы, хочет запустить а год сразу десять торговых точек. При этом, предложений от столичных ТЦ, испытывающих дефицит арендаторов, гораздо больше.

Предполагается, что товары в Swed House будут в основном белорусского, российского и китайского производства. Уровень цен пока неизвестен.