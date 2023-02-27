Более 104 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

За минувшую неделю выпало больше 8 сантиметров снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 104 тысяч кубометров снега вывезено из Петербурга за неделю. Специальная техника отвезла снег на снегоплавительные и снегоприемные пункты. В праздничные дни работали почти 800 машин и 900 дворников.

- За минувшую неделю выпало больше 8 сантиметров снега. На утилизацию отправлялись по 14 тысяч кубометров снега в сутки. На весь период длинных выходных были организованы дежурства сотрудников Комитета, продолжала принимать звонки дежурная служба, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по благоустройству Петербурга.

27 февраля на улицы города вышли 820 единиц техники, которая обрабатывала дороги противогололедными материалами. Тротуары, остановки и лотковые зоны убирают 973 специалиста ручного труда. В парках и скверах Петербурга работают 262 машины и 928 садовников.