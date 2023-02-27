Жители Петербурга стали реже обращаться в брачные агентства Фото: Артем КИЛЬКИН

Востребованность брачных агентств стала снижаться в Петербурге. Все меньше жителей города обращаются за помощью специалистов. По словам работников агентств, это может быть связано с тем, что популярность обрели сайты знакомств, где найти свою любовь можно самостоятельно. Но целью в этом случае не обязательно будет брак и семья.

- Если вступать в долгие (в том числе семейные) отношения хочется далеко не всем, тяга к приложениям для быстрых знакомств легко объясняется. К тому же в большинстве своём их основной функционал бесплатен, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Сотрудники брачных агентств сообщают, что к ним обращаются те, кому не удалось познакомиться с хорошим человеком на сайтах или же те, кому в силу статуса нежелательно «светиться» на онлайн-сервисах.

К слову, воспользоваться услугами специалистов – не дешевое удовольствие. Знакомство с девушкой может обойтись в 100 тысяч рублей, а найти хорошего молодого человека может стоить и 150 тысяч.