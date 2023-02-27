Суд арестовал подростков-хулиганов, устроивших драку в ТЦ «Галерея» в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Суд назначил наказание подросткам-хулиганам, которые 26 февраля устроили потасовку в торговом центре «Галерея». По версии следствия, массовая драка произошла из-за скандальной ЧВК «Редан». Участники этой субкультуры носят черную одежду с изображением паука и цифрой 4, отсылающих к соответствующему аниме.

- Четыре задержанных получили административный арест сроком на пять суток. Пятый парень выплатит штраф в размере 500 рублей. Были еще двое задержанных, в отношении одного из них протокол вернули. А заседание с другим парнем отложили, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, из-за массовой драки в «Галерею» нагрянули сотрудники ОМОН. Они и задержали школьников-неформалов. На 17-летнего парня возбуждено уголовное дело за избиение 15-летнего сверстника.

Есть мнение, что подростки, которые относятся в субкультуре «Редан», нападают на футбольных фанатов, скинхедов, иностранцев и всех, чья внешность им не нравится. Но пока приверженцам анимешной группировки самим приходится отбиваться от обидчиков.