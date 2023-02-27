В простое находятся почти 460 работников Фото: Олег ЗОЛОТО

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца марта. До 31 числа этого месяца в простое будут находиться 459 работников предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по труду и занятости населения Петербурга.

- По информации сотрудников предприятия, на заводе ведется сборка кузовов, однако официально подтвержденной информации об этом нет, - сообщает ТАСС.

Напомним, из-за сложностей с поставками комплектующих на автомобили, завод прекратил работу в марте прошлого года. Изначально в простое находились более 2200 работников.

Предприятие было запущено в 2010 году и производило более 200 тысяч машин в год. До остановки производства там выпускались модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.