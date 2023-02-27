Экс-директор завода Nissan в Петербурге стал главой автомобильного департамента Минпромторга

Игорь Бойцов был директором завода Nissan Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Игорь Бойцов назначен директором департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга. Ранее он занимал должность генерального директора завода Nissan в Петербурге.

- Должность куратора автопрома была вакантной с сентября прошлого года. Тогда в отставку вышел Денис Пак. Он ушел в калининградский «Автотор», - пишут «Ведомости».

Игорь Бойцов занимал различные руководящие должности на заводе Toyota, с 2013 года руководил заводом Renault в Москве, а также запуском производства кроссовера Kaptur.

Теперь в должности директора департамента автопрома ему предстоит заново наладить в отрасли импортозамещение, запустить новые модели, а также создать возможности для выпуска комплектующих для автомобилей в стране.