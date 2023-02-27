Суды Петербурга отправили в колонию менее 25% осужденных в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В судах Петербурга подведены итоги работы за прошлый год. Было рассмотрено около 1,2 миллионов дел. Это на 16 процентов больше, чем в 2021 году. Об этом 27 февраля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суды Петербурга рассмотрели 20 630 уголовных дел и более 142 тысяч – административных дел в порядке КАС РФ. 274,6 тысяч дел касались административных правонарушений, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что девушки легкого поведения, которых привлекли к ответственности в прошлом году, заплатили административные штрафы общей суммой полмиллиона рублей. По статье «взятка» чаще всего осуждены петербуржцы с высшим образованием. Они проведут в колониях суммарно 570 лет.

По сообщению пресс-службы, реальные сроки и заключения в колониях суды стали назначать реже. Только 24,5 процентов осужденных в прошлом году лишены свободы.