Волонтеры начали поиски пропавшего две недели назад петербуржца. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 38-летнего мужчину, который пропал в Петербурге две недели назад. Ориентировка с его фотографией появилась в официальном сообществе во «ВКонтакте» 22 февраля.

- Мужчина 1984 года рождения пропал в Петербурге 12 февраля. С тех пор нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего петербуржца составляет 180 сантиметров. Он худощавого телосложения, с темными волосами и карими глазами. В день исчезновения на нем была надета черная стеганная куртка, черные джинсы, черные ботинки и черная шапка.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространять ориентировки и отправятся на поиски пропавшего мужчины в случае необходимости.