Схему входа в вестибюль «Новочеркасской» изменят из-за закрытия «Ладожской» в Петербурге

Схема прохода в вестибюль станции "Новочеркасская". Фото: http://www.metro.spb.ru/

Схема прохода в вестибюль станции метро «Новочеркасская» изменится с 28 февраля. Изменения будут действовать по рабочим дням в часы «пик» - с 8:00 до 9:30 и с 16:30 до 18:30. Они введены в преддверии закрытия на ремонт станции «Ладожская», которое произойдет 4 марта.

- Вход в вестибюль станции из подуличного перехода будет осуществляться только при движении по переходу по часовой стрелке. В это время сквозной проход по переходу между лестницами 1 и 2 будет перекрываться, - говорится в сообщении пресс-службы Петербургского метрополитена.

В другое время войти и выйти из вестибюля «Новочеркасской» можно будет в любое время. Однако время перекрытия прохода между первой и второй лестницей может меняться и зависит от фактического пассажиропотока.