Маленькая девочка пострадала, женщина погибла в жуткой аварии на КАД Петербурга

В припаркованные из-за ДТП машины влетел самосвал. Фото: vk.com/spb_today

Жуткое ДТП произошло на 51-м километре внешнего кольца кольцевой автодороги в ночь на 28 февраля. В аварии пострадала маленькая девочка и погиб, как минимум, один человек. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Изначально на дороге стояли «Рено Сандеро» и «Газель», потому что они столкнулись. Позже в «Рено» врезался самосвал, - говорится в сообщении в социальной сети.

По словам очевидцев, маленькую девочку достали из машины до приезда врачей. Ребенка передали в больницу на проезжающей мимо машине скорой помощи. По предварительной информации, в аварии погибли сразу два человека. Известно, что одна из погибших – женщина.

Возможно, ребенок находился на заднем пассажирском сидении. Судя по опубликованным фотографиям, от задней части автомобиля ничего не осталось. Машина разбилась всмятку. Причину и обстоятельства аварии будут выяснять дознаватели.