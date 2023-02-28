Женщина погибла во время пожара в квартире в Кировском районе Петербурга

В Петербурге женщина погибла во время квартирного пожара Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время пожара погибла женщина. Возгорание произошло рано утром 28 февраля 2023 года. В шестом часу утра на пульт экстренной службы поступило сообщение о начале пожара в жилой квартире, расположенной на улице Солдата Корзуна в Кировском районе. На место незамедлительно выехали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В 5:27 часов поступило сообщение о возгорании в доме 36 по улице Солдата Корзуна. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 4 квадратных метров, - рассказали спасатели.

На вызов сразу же прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Менее чем за полчаса они потушили пожар. Однако в квартире обнаружили погибшую женщину. Ее тело направили в морг для установления причины смерти.