Количество кофеен и пекарен на Невском проспекте выросло в два раза за шесть лет Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние шесть лет на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сильно изменился состав заведений. Причем, стрит-ритейл увеличился на 66 торговых точек. Это связано с мелким делением помещений для аренды. В основном на главном проспекте города располагаются кафе, рестораны и кондитерские. Они занимают 38 процентов площадей. Об этом 27 февраля рассказала консалтинговая компания Nikoliers.

- Среди тенденций в этом сегменте ритейла — увеличение количества столовых, пекарен-кондитерских и кофеен. Зато доля заведений фаст-фуда за пять лет сократилась с 13 до 6 процентов, - говорится в исследовании.

Также на Невском стало больше продуктовых магазинов, причем, в четыре раза. Заметно сократили присутствие на центральных торговых коридорах представители банковского сектора. На Невском из 15 отделений банков осталось лишь 10.