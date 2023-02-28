Завод Hyundai в Петербурге может выкупить компания из Казахстана

Компания из Казахстана может выкупить завод Hyundai в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга ведет переговоры по заводу Hyundai с одной из компаний Казахстана, которая планирует приобрести производство. На данный момент предприятие находится в простое. Об этом 27 февраля 2023 года рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Кирилл Соловейчик.

- Площадку General Motors так и не запустили коллеги из Hyundai, и мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы один из корпусов на этой площадке использовать для обучения промышленных рабочих не только для автопрома, но и для всего города, потому что дефицит кадров у нас достаточно большой, - отметил Соловейчик.

Сейчас простой на заводе продлен до конца марта 2023 года. Производство же было остановлено еще в марте прошлого года после того, как возникли трудности с поставками комплектующих.