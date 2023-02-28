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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 5:42

Две женщины погибли в жестком ДТП с фурой на КАД Петербурга

С места аварии госпитализировали 7-летнюю девочку
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Фура устроила смертельное ДТП на КАД

Фура устроила смертельное ДТП на КАД

Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария со смертями произошла в Санкт-Петербурге. На КАД фура влетела в легковушку, которая уже стояла после ДТП с грузовиком. Машина всмятку. В момент аварии в ней находились две женщины и девочка. Выжила только девочка. Все произошло вечером 27 февраля 2023 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 21:55 часов на 50-м километре трассы 47-летний водитель фуры "Ивеко" влетел на машине в стоящие после аварии автомобили "Рено Сандеро" и "Газель", - рассказали в полиции.

В итоге водитель "Рено", 50-летняя женщина и ее пассажирка, женщина 30-35 лет, погибли на месте. В машине также находилась семилетняя девочка, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель "Газели" не пострадал.

На данный момент проводится проверка.