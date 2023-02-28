До плюс 2 градусов и мокрый снег ждут Петербург 28 февраля

Оттепель пришла в Петербург в последний день зимы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В последний день зимы в Санкт-Петербург пришла оттепель - символическое прощание с холодами и встреча весны. И хоть потепление пришло в город лишь до вечера, оно будет ощутимым, особенно сильным ветром. Так, 28 февраля 2023 года в Северной столице до плюс 2 градусов, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

- Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние перемещающийся с севера на юг холодный атмосферный фронт. При облачной с прояснениями погоде местами он вызовет кратковременный снег, в утренние часы мокрый снег, во второй половине дня образуется гололедица, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Теплая погода в городе и области будет только в первую половину дня. По области даже до плюс 3 градусов. А к вечеру похолодает до минус 3-5 градусов.

Первый весенний день теплом не порадует - до минус 2 градусов и небольшой снег.