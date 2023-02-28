Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе «Кола», где погибли отец с двухлетним сыном Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на трассе "Кола" во Всеволожском районе Ленинградской области. Вечером 27 февраля 2023 года на 100-м километре дороги столкнулись "Ренж Ровер" под управлением 45-летнего мужчины и "Дэу Нексия", в которой находилась семья из четырех человек. Отец семейства, 35-летний мужчина и его двухлетний сын погибли. Об этом сообщают в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель "Ренж Ровера", совершая обгон потока, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в автомобилем "Дэу". В итоге водитель второго автомобиля и его сын погибли на месте. Жена водителя, 26-летняя женщина и их семилетняя дочь были госпитализированы в больницу. Девочка находится в тяжелом состоянии, - рассказали в полиции.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.