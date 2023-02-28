Схема прохода на станции метро «Новочеркасская» в Петербурге изменилась 28 февраля Фото: Петр КИБЕР

С 28 февраля 2023 года на станции метро "Новочеркасская" в Санкт-Петербурге изменилась схема прохода в подуличном переходе. Теперь двигаться по переходу можно будет только в оном направлении, а не в любом, как это было всегда. Изменения связаны со скорым закрытием на капитальный ремонт станции "Ладожская", так как на "Новочеркасскую" ляжет основная нагрузка пассажиропотока. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена города.

- В целях разграничения встречных пассажиропотоков с 28 февраля по будням с 8:00 до 9:30 и с 16:30 до 18:30 вход в вестибюль станции из подуличного перехода будет осуществляться только при движении по переходу по часовой стрелке. В это время сквозной проход по переходу между лестницами 1 и 2 будет перекрываться, - пояснили в метро.

В остальное время вход и выход будут работать в обычном режиме.