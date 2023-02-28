Сбой в движении поездов случился на станции метро «Пионерская» в Петербурге утром 28 февраля

https://www.spb.kp.ru/online/news/5159261/ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В метро Санкт-Петербурга утром 28 февраля 2023 года произошел сбой. Пассажиров поезда высадили на платформу на станции "Пионерская" в самый час пик. Как стало известно spb.kp.ru, это случилось из-за технической неисправности состава. Об этом журналисту издания рассказали в пресс-службе городского метрополитена.

- Техническая неисправность состава. Такое бывает. Пассажиры на следующем составе уехали, - пояснили в пресс-службе подземки.

Серьезного сбоя движения поездов из-за этого не произошло. Но пассажирам пришлось немного потолкаться на платформе и в новом поезде.

Напомним, что с 28 февраля на станции "Новочеркасская" изменилась схема прохода пассажиров в подуличном переходе. По будням в часы пик движение будет ограничено для того, чтобы перенаправлять потоки пассажиров.